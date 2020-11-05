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20:59 05.11.2020

Аваков оплатил чартерный рейс для доставки Маркива из Италии в Украину за собственные средства – А.Геращенко

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Аваков оплатил чартерный рейс для доставки Маркива из Италии в Украину за собственные средства – А.Геращенко

Министр внутренних дел Украины Аресен Аваков потратил 836тыс.грн на на оплату услуг по аренде частного самолета для доставки в Украину из Италии украинского гвардейца Виталия Маркива, которого накануне полностью оправдал итальянский апелляционный суд Милана, сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

Министр внутренних дел Аресен Аваков уведомил Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК), что 5 ноября 2020г совершил расходы в сумме 836 244, 50 грн… Необходимость использования чартерного самолета была обусловлена сложным эпидемическим состоянием в регионе Ломбардия, введением комендатськои часа, локаута и угрозой возможного закрытия регулярных авиационных рейсов между Украиной и Италией", - написал Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

По словам замглавы МВД, именно поэтому Аваков принял решение оплатить чартерный рейс за собственные средства, предусмотренные в его декларации.

Как сообщалось, 3 ноября Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу Виталия Маркива.

4 ноября Маркив возвращается с представителями украинской делегации в Украину.

Нацгвардеец Маркив, имеющий двойное гражданство Украины и Италии, был задержан в Италии 30 июня 2017 года по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста Роккелли вблизи Славянска Донецкой области в мае 2014 года.

В 2014 году уголовное дело по факту событий, при которых погиб Рокелли, было открыто Службой безопасности Украины, расследование было приостановлено на время проведения боевых действий. В ноябре 2019 года дело было передано для расследования в МВД Украины.

Прокуратура Павии просила приговорить Маркива к 17 годам заключения за содействие в умышленном убийстве Роккелли. Согласно аргументам стороны обвинения, старший сержант Нацгвардии Украины Маркив не совершал убийства, но информировал руководство НГУ о движении гражданских лиц у фабрики Zeus Ceramica, а те, в свою очередь, контактировали с военными Вооруженных сил Украины, которые, по утверждению прокуратуры, из минометов открыли огонь по группе иностранных журналистов.

12 июля 2019 года итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы, признав его виновным в содействии умышленному убийству итальянского фотокорреспондента Роккелли в 2014 году. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что решение итальянского суда было обжаловано.

Источник: https://www.facebook.com/100002305693349/posts/3452972651456224/?d=n

Теги: #чартер #италия #маркив #аваков
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