Власти Эфиопии начали военную операцию против оппозиционной партии

Эфиопия начала военную операцию против оппозиционной партии "Народный фронт освобождения Тыграй" (НФОТ), контролирующей одноименный регион, говорится в заявлении властей, распространенном в четверг.

"Федеральное правительство использовало все средства, чтобы избежать военной операции против "Народного фронта освобождения Тыграй". Но войну нельзя предотвратить только решением и доброй волей одной стороны, а лишь обоюдным выбором сторон мирно сосуществовать. Атаки сегодня утром пересекли последнюю красную черту, и федеральное правительство вынуждено начать военную операцию", - говорится в заявлении офиса премьер-министра, распространенном в социальных сетях.

Власти Эфиопии сообщили, что НФОТ 4 ноября атаковал военную базу в районе Тыграй и попытался ее ограбить. Федеральным властям также не понравилось, что текстильная компания в Тыграе производила военную одежду, похожую на форму эритрейской армии, чтобы обвинить правительство Эритреи в агрессивных действиях против жителей региона.

"Народный фронт освобождения Тыграй" ушел в оппозицию после прихода к власти действующего премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али. Партия требует от федеральных властей не вмешиваться в дела региона и в сентябре 2020 года даже провела местные выборы. Правительство Эфиопии объявило их незаконными.