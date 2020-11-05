Во Франции за сутки выявили почти 60 тыс. новых случаев COVID-19, что стало новым рекордом

Во Франции коронавирус за минувшие сутки выявили у 58 тыс. человек, сообщил в четверг глава Генеральной дирекции Минздрава Франции Жером Саломон.

"Анализы 58 046 человек дали вчера положительный результат на коронавирус, в больницы поступили еще 3 тыс. новых пациентов с коронавирусом", - сказал Саломон на пресс-конференции.

Это - самый высокий показатель во Франции с момента начала пандемии.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в стране "серьезная". Он отметил, что 85% коечного фонда страны уже задействовано.

"Франция - страна в Европе, которая насчитывает самое большое число случаев коронавируса", - указал он.

"Эта вторая волна затронула всю территорию. Все регионы оказались затронуты, даже те, которые мало пострадали в первую волну", - добавил он.

За время пандемии во Франции зафиксировано более 1,5 млн случаев COVID-19. Свыше 38 тыс. человек скончались впоследствии заражения инфекцией.