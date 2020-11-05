Левый берег Киева может временно остаться без электричества из-за мужчины, залезшего на ЛЭП - ДТЭК "Киевские электросети"

В Киеве для спасения жизни мужчины, поднявшегося на электроопору, будет временно обесточена электролиния, питающая Левый берег столицы, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на ДТЭК "Киевские электросети".

"По информации компании, неизвестный гражданин нарушил правила охранной зоны электросетей и поднялся на высоковольтную электроопору, находящуюся на левом берегу Киева", - говорится в обнародованном в четверг вечером сообщении.

Как говорится в сообщении, сотрудники ДТЭК "Киевские электросети" и полиции Киева оперативно отреагировали на ситуацию и выехали на место происшествия.

"Для того, чтобы безопасно снять гражданина с электроопоры, необходимо обесточить оборудование, которое питает левый берег. Энергетики предупреждают, что это может привести к временным перебоям света у жителей левого берега столицы. Энергоснабжение будет восстановлено, как только нарушителя снимут с электроопоры", - говорится в сообщении.