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19:40 05.11.2020

ЕС призвал Израиль прекратить снос палестинских построек

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ЕС призвал Израиль прекратить снос палестинских построек

Европейский союз осудил проведенную Израилем на этой неделе операцию по сносу более чем 70 построек, в том числе жилых, принадлежавших 11 палестинским семьям в Хирбет Хамса аль-Фока на севере долины реки Иордан, призвал прекратить снос.

"Этот крупномасштабный снос еще раз подтверждает наметившуюся с начала года прискорбную тенденцию конфискации и сноса домов", - говорится в распространенном в четверг заявлении представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

Представитель ЕВС отметил также угрозу сноса палестинской школы в общине Рас Аль-Тин, построенной и оснащенной при финансовой поддержке стран ЕС, и еще 52 палестинских школ.

"Такое развитие событий представляет собой препятствие на пути к решению (палестинской проблемы) на основе сосуществования двух государств", - говорится в заявлении.

ЕС повторяет свой призыв к Израилю прекратить все подобные сносы, в том числе структур, финансируемых ЕС, в частности, в свете гуманитарных последствий пандемии COVID-19.

Теги: #постройки #ес #призыв #израиль
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