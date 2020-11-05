ЕС призвал Израиль прекратить снос палестинских построек

Европейский союз осудил проведенную Израилем на этой неделе операцию по сносу более чем 70 построек, в том числе жилых, принадлежавших 11 палестинским семьям в Хирбет Хамса аль-Фока на севере долины реки Иордан, призвал прекратить снос.

"Этот крупномасштабный снос еще раз подтверждает наметившуюся с начала года прискорбную тенденцию конфискации и сноса домов", - говорится в распространенном в четверг заявлении представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

Представитель ЕВС отметил также угрозу сноса палестинской школы в общине Рас Аль-Тин, построенной и оснащенной при финансовой поддержке стран ЕС, и еще 52 палестинских школ.

"Такое развитие событий представляет собой препятствие на пути к решению (палестинской проблемы) на основе сосуществования двух государств", - говорится в заявлении.

ЕС повторяет свой призыв к Израилю прекратить все подобные сносы, в том числе структур, финансируемых ЕС, в частности, в свете гуманитарных последствий пандемии COVID-19.