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19:10 05.11.2020

ЕС принял к сведению отставку Тачи и приветствовал его согласие сотрудничать с судом в Гааге

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ЕС принял к сведению отставку Тачи и приветствовал его согласие сотрудничать с судом в Гааге

Европейский союз принял к сведению отставку президента частично признанной республики Косово Хашима Тачи и приветствовал его согласие сотрудничать со структурами суда в Гааге.

"ЕС решительно поддерживает работу Косовских специальных палат и специализированной прокуратуры, - говорится в распространённом в четверг заявлении представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

В нем отмечается, что "полное сотрудничество с этими учреждениями имеет большое значение как важная демонстрация приверженности Косово принципу верховенства закона, что, в свою очередь, является ключевым элементом прогресса Косово на его европейском пути и взаимодействия ЕС с Западными Балканами в целом".

Косовские специальные палаты и специализированная прокуратура - это суд Косово, находящийся в Гааге. Он создан в 2014 году для делегирования судебных разбирательств по делам о преступлениях, совершенных членами Освободительной армии Косово (ОАК), военизированной организации этнических албанцев, которая добивалась отделения Косово от Югославии в 1990-х годах.

Ранее в четверг глава администрации автономного края Косово и Метохия Хашим Тачи подал в отставку после решения международного суда в Гааге выдвинуть против него обвинения в совершении преступлений в период конфликта в регионе в 1999 году. Обвинения выдвинуты также в отношении председателя Демократической партии Косово Кадри Весели, который уже заявил о готовности предстать перед международным правосудием.

Тачи, Весели и еще восемь человек обвиняются в совершении военных преступлений, в частности, в убийстве не менее ста мирных жителей в период конфликта в сербском автономном крае Косово и Метохия.

Сербский автономный край Косово и Метохия, большинство населения которого сейчас составляют этнические албанцы, в 2008 году в одностороннем порядке объявил независимости от Сербии, Белград, как и большинство стран мира, этого не признал.

Теги: #косово #ес #тачи #реакция
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