КС объявил перерыв в рассмотрении дела по толкованию норм Конституции о земле

Конституционный суд Украины объявил перерыв в рассмотрении дела об официальном толковании положений первого предложения ч.1 ст.13, ч.1 ст.14 Конституции Украины, сообщается на сайте КС.

"Сегодня, 5 ноября, на закрытой части пленарного заседания Конституционный суд Украины рассматривал дело по конституционному представлению 46 народных депутатов Украины относительно официального толкования положений первого предложения части первой статьи 13, части первой статьи 14 Конституции Украины. В рассмотрении дела объявлен перерыв в связи с отсутствием кворума", - сказано в сообщении.

В КС отметили, что сегодня рассматривалось дело о толковании отдельных положений Конституции Украины, а не вопрос земельной реформы.

"Рассмотрение дела о конституционности закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" Конституционным судом отложено", - сообщили в КС.

О дате и времени рассмотрения вышеуказанных дел будет сообщено на официальном сайте КС.

Как сообщалось, КС 2 ноября рассматривал вопрос об официальном толковании норм Конституции, касающихся права собственности на землю. Автор конституционного представления поясняет необходимость толкования понятия "земля" как объекта правособственности украинского народа" тем, что в Основном законе указывается два разных права собственности на землю: как природный объект - право собственности украинского народа, и как объект гражданских прав, собственности граждан и юридических лиц.

Источник: https://bit.ly/36a3WGn