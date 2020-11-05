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18:15 05.11.2020

В Польше количество заболевших COVID-19 за сутки превысило 27 тысяч

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В Польше количество заболевших COVID-19 за сутки превысило 27 тысяч

В Польше по состоянию на 5 ноября лабораторно подтверждены 27 143 новых случая заболевания COVID-19 за сутки, что является рекордом за все время пандемии. Кроме того, 367 человека скончались и 8 721 выздоровеЛ, сообщается на портале worldometers.info.

4 ноября в стране был зафиксирован предыдущий рекорд - 24 692 новых случая заболевания, 3 ноября в стране фиксировались 19 364 случая заражения коронавирусом, 2 ноября - 15 578 случаев.

По состоянию на четверг, 5 ноября, количество активных больных в Польше составило 282 156 (на 18 055 больше, чем днем ранее).

Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 466 679 случаев инфицирования, умерли 6 842 человека, выздоровел 177 681 человек.

Теги: #коронавирус #польша
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