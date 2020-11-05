События

17:56 05.11.2020

В Берлине срок самоизоляции сокращен до 10 дней, в Турции после 10 вечера не будут работать рестораны, а в Грузии закрывают все детсады - СВР

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В Берлине срок самоизоляции сокращен до 10 дней, в Турции после 10 вечера не будут работать рестораны, а в Грузии закрывают все детсады - СВР

В столице Германии Берлине вступили в силу новые правила для лиц, возвращающихся из зон риска, в частности, срок самоизоляции сокращен с 14 до 10 дней, а досрочно прекратить его можно, сдав тест не ранее, чем на пятый день после прибытия.

Об этом говорится в обзоре мер иностранных государств по противодействию распространения коронавирусной болезни Covid-19 в мире, опубликованном на сайте Службы внешней разведки (СВР) в четверг.

Сенат Дюссельдорфа (Германия) ввел масочный режим почти во всем городе, за исключением парков, лесов, кладбищ. При этом велосипедисты и мотоциклисты носить маски не обязаны.

В Великобритании Ливерпуль станет первым городом, где пройдет массовое тестирование на Covid-19. C 6 ноября начнут работу мобильные пункты тестирования с возможностью получения результата за 15 минут, что должно способствовать идентификации бессимптомных инфицированных.

В Швейцарии наряду с общегосударственными ограничениями, власти некоторых кантонов продолжает вводить локальные жесткие меры сдерживания эпидемии. Власти франкоязычного кантона Во приняли решение о прекращении работы всех госучреждений, кафе, ресторанов, баров (кроме общепита в отелях), музеев, бассейнов, кинотеатров, театров, фитнес клубов и тренажерных залов до 30 ноября.

В Канаде правительство провинции Онтарио представило новую систему для ввода или отмены коронавирусных ограничений: определенному региону, в зависимости от степени распространения вируса, будут присваивать одну из пяти зон: зеленая, желтая, оранжевая, красная, серая. Последняя вводится, если тенденция к ухудшению сохраняется даже после принятия ограничительных мер и предполагает закрытие предприятий и объявления в регионе чрезвычайного положения.

В Мексике губернатор штата Дуранго принял решение о его немедленном переводе с оранжевого на красный цвет "национального эпидемического светофора", что предусматривает разрешение на работу только для основных/критических сфер жизнедеятельности. Это уже второй из 32 мексиканских штатов, где за 10 дней объявлен высший уровень эпидопасности.

В Турции принято решение закрывать после 22.00 все кафе, рестораны, парикмахерские, театры и другие виды сферы услуг. Также жителям Стамбула с целью предупреждения распространения инфекции рекомендовано не выезжать из города в связи с наибольшим количеством случаев поражения именно в этом городе.

В Армении действуют следующие правила сдачи теста на коронавирус на въезде в страну: если гражданин предоставляет результаты негативного теста с имеющимся оригиналом сертификата, он освобождается от самоизоляции. Результаты теста должны быть получены не ранее чем за 72 часа до прибытия. При отсутствии негативного теста нужно сдать его в аэропорту или на сухопутном КПП и обязательно самоизолироваться до получения отрицательного результата теста (около суток).

В столице Грузии Тбилиси с 5 ноября в столице будут закрыты все детсады. Ограничение будет действовать, пока эпидемиологическая ситуация не улучшится.

 

Теги: #коронавирус #свр
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