Ситуация на Донбассе обострилась: российские наемники 8 раз нарушили режим тишины с начала суток, ранен боец ВСУ – штаб ООС

Российские наемники с начала четверга восемь раз нарушили режим прекращения огня, ранен украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил обострилась. С начала текущих суток, 5 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники восемь раз нарушили договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года", - сказано в сообщении на странице штаба ООС в Facebook.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи н.п.Старогнатовка противник применил стрелковое оружие. На участках недалеко от н.п.Водяное враг дважды нарушил режим прекращения огня. Кроме того, неподалеку н.п.Авдеевка противник трижды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Еще два нарушения зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Попасная. Здесь противник задействовал беспилотный летательный аппарат для сброса выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате подрыва ВОГ-17 один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения", - говорится в сообщении.

Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему предоставляется надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья защитника удовлетворительное.

О действиях российских наемников сообщили представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК). На этом же участке враг открывал огонь из крупнокалиберного пулемета.