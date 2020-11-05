Венецианская комиссия готова помочь Украине после резонансного решения КС

Эксперты Венецианской комиссии заявили на встрече с представителями власти Украины, что готовы поддержать их в плане предоставления выводов о влиянии решения Конституционного суда Украины на антикоррупционную "архитектуру" страны.

Как сообщает пресс-службе Верховной Рады, в четверг в онлайн-беседе с экспертами Венецианской комиссии от украинского парламента принял участие первый вице-спикер Руслан Стефанчук. Во время дискуссии стороны обсудили основные проблемы, которые возникли после решения КС № 13-р/2020 от 27 октября по делу по конституционному представлению 47 нардепов относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции", Уголовного кодекса Украины.

Члены Венецианской комиссии заверили о своей готовности дать оценку потенциальному наличию конфликта интересов у отдельных судей и предоставить ряд рекомендаций, которые бы включали варианты определения и контроля добродетели судей КС, сообщили в пресс-службе Рады.

В обсуждении приняли участие гендиректор Генерального директората по правам человека и правовым вопросам Совета Европы К.Джакомопулос и исполнительный секретарь Группы государств против коррупции (GRECO) Дж.Эспозито. А также и.о. секретаря Венецианской комиссии С.Граната-Менгини, директор Департамента юстиции и правового сотрудничества Х.Юнкер и руководитель отдела Департамента исполнения решений Европейского суда по правам человека П. Пушкарь.

С украинской стороны были министр юстиции Денис Малюська, представитель президента Украины в КС Федор Вениславский и представительница Рады в КС Ольга Совгиря.

Как сообщалось, 27 октября 2020 года КС признал неконстититуционным уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. В своем решении суд резюмирует, что законодатель "не соблюдал принципы справедливости и пропорциональности, как элементы принципа верховенства права", а таким образом ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины противоречит ч.1 ст.8 Основного закона Украины.

Вскоре после этого президент Украины Владимир Зеленский провел экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), по итогам которого было собрано заседание Кабинета министров в Офисе президента. Там Кабмин во исполнение решения СНБО принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ граждан к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки. Уже 30 ноября это было выполнено.

29 октября Зеленский также внес в парламент законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", который предполагает прекратить полномочия судей КС. В проекте закона глава государства предложил вернуть редакцию закона "О предупреждении коррупции" и Уголовного кодекса, что действовали до решения КС от 27 октября.

3 ноября в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, которым предлагается установить, что КС уполномочен осуществлять конституционное производство, если в его составе наличествуют минимум 17 судей КС, которые получили полномочия. Согласно действующему законодательству, КС уполномочен осуществлять конституционное производство, если в его составе присутствуют не менее 12 судей.

4 ноября народные депутаты передали в КС заявление с призывом к судьям, которые проголосовали за скандальное решение, добровольно сложить полномочия. Как сообщалось на странице партии "Слуга народа" в "Фейсбук", заявление подписали 226 депутатов.