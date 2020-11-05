ЕС поставил условия для участия третьих стран в его структурированном оборонном сотрудничестве

Европейский союз может приглашать не входящие в него страны к участию в его программе Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны (PESCO).

"Совет ЕС поставил общие условия, на которых страны, не входящие в ЕС, могут быть приглашены для участия в отдельных проектах PESCO, - говорится в распространенном в четверг коммюнике. - Третьи государства, которые могут быть привлечены в проект PESCO, могут быть приглашены к участию при соблюдении ряда политических, содержательных и юридических условий".

В частности, страна-претендент должна разделять ценности, на которых основан ЕС, ее участие не должно противоречить интересам безопасности и обороны ЕС и его государств-членов, она должна заключить соглашение об обмене секретной информацией с ЕС и т.д.

Совет ЕС, рассмотрев все эти обстоятельства, принимает окончательное решение о соответствии третьего государства необходимым условиям. Решение также включает механизм проверки, который позволит периодически контролировать соответствие.

Программа PESCO считается одним из строительных блоков автономной оборонной политики ЕС. Она была создана в 2017 году для того, чтобы государства-члены ЕС могли более тесно сотрудничать в области безопасности и обороны. Она призвана помочь тем странам ЕС, которые пожелают и имеют для этого возможности, совместно развивать оборонный потенциал, инвестировать в совместные оборонные проекты, повышать оперативную готовность и вносить вклад своими вооруженными силами.

На сегодняшний день 25 государств-членов ЕС взяли на себя более связывающие обязательства и составляют основу PESCO. Существует 47 совместных проектов PESCO. Среди них - учебно-тренировочные объекты, кибернетические системы, предоставление различных взаимных услуг.

В PESCO участвуют: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Чехия, Кипр, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания и Швеция. Большинство из них - также и члены НАТО.