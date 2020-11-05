События

16:43 05.11.2020

Трамп призвал остановить подсчет голосов на выборах президента в США

1 мин читать
Трамп призвал остановить подсчет голосов на выборах президента в США

Президент США Дональд Трамп в четверг призвал остановить подсчет голосов на завершившихся выборах президента в США.

"Остановите подсчеты", - написал он в Твиттере.

Голосование в США состоялось 3 ноября, однако беспрецедентно высокое число американцев в этом году проголосовало по почте, поэтому подсчет голосов во многих штатах затянулся и продолжается до сих пор. При этом Трамп настаивает на том, что не следует считать бюллетени, поступившие по почте уже после закрытия избирательных участков.

На данный момент ситуация складывается не в пользу Трампа, он уже заявил о готовности потребовать в судебном порядке пересчета голосов в некоторых штатах, где победил его конкурент Джо Байден. В итоге при сохранении нынешних тенденций Байден заручится поддержкой достаточного для избрания числа выборщиков. Трамп скорее всего не признает поражение, и исход выборов президента США будут решать уже в судах.

Еще до выборов сообщалось, что и республиканцы, и демократы, усиленного готовились именно к такому сценарию и наняли специальные команды юристов.

Теги: #сша #трамп #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:26 05.11.2020
Глава МИД предлагает оставить в прошлом эпизод с вмешательством Венгрии в избирательный процесс в Украине

Глава МИД предлагает оставить в прошлом эпизод с вмешательством Венгрии в избирательный процесс в Украине

14:23 05.11.2020
Второй тур выборов мэра в Днепре и Кривом Роге состоится 22 ноября – ЦИК

Второй тур выборов мэра в Днепре и Кривом Роге состоится 22 ноября – ЦИК

14:18 05.11.2020
Второй тур выборов мэра в Днепре и Кривом Роге состоится 22 ноября

Второй тур выборов мэра в Днепре и Кривом Роге состоится 22 ноября

13:45 05.11.2020
ЦИК располагает данными об избрании голов в более чем половине населенных пунктов

ЦИК располагает данными об избрании голов в более чем половине населенных пунктов

12:05 05.11.2020
"Голос" заявляет о фальсификациях на двух участках в Обухове и будет требовать пересчета голосов

"Голос" заявляет о фальсификациях на двух участках в Обухове и будет требовать пересчета голосов

11:32 05.11.2020
Украина будет и в дальнейшем успешно развивать стратегическое партнерство с США – Кулеба

Украина будет и в дальнейшем успешно развивать стратегическое партнерство с США – Кулеба

11:23 05.11.2020
Выборы в ОРДЛО могут состояться только после возобновления контроля Украины над границей с РФ - Кулеба

Выборы в ОРДЛО могут состояться только после возобновления контроля Украины над границей с РФ - Кулеба

11:20 05.11.2020
Выборы в ОРДЛО могут состояться только после возобновления контроля Украины над границей с РФ - глава МИД

Выборы в ОРДЛО могут состояться только после возобновления контроля Украины над границей с РФ - глава МИД

11:04 05.11.2020
Во втором туре выборов мэра Одессы встретятся Труханов и Скорик

Во втором туре выборов мэра Одессы встретятся Труханов и Скорик

11:01 05.11.2020
Во втором туре выборов мэра Одессы встретятся Труханов и Скорик

Во втором туре выборов мэра Одессы встретятся Труханов и Скорик

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ задержала подрывника мостов на Донбассе, ранее скрывавшегося в России

Украинский военный ранен на Донбассе

Верховная Рада 6 ноября может назначить двух судей КС

Судьи КС, голосовавшие против отмены антикоррупционного законодательства, не будут участвовать в заседаниях из-за появления проектов решений КС в СМИ - источник

Посол Великобритании посетила админграницу с временно оккупированным Крымом

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине только 5 областей находятся в зоне умеренной вспышки COVID-19 – KSE

СБУ задержала подрывника мостов на Донбассе, ранее скрывавшегося в России

Украинский военный ранен на Донбассе

Верховная Рада 6 ноября может назначить двух судей КС

ВАКС закрыл "дело Труханова" о недостоверном декларировании согласно решению КС

Число голодающих в мире из-за COVID-19 может вырасти более чем на 130 млн человек - ФАО

Рада освободила спасателей ГСЧС от срочной службы в армии

Еврокомитет по предотвращению пыток открыл три вакансии для представителей от Украины - МВД

Судьи КС, голосовавшие против отмены антикоррупционного законодательства, не будут участвовать в заседаниях из-за появления проектов решений КС в СМИ - источник

Посол Великобритании посетила админграницу с временно оккупированным Крымом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА