В Украине только 5 областей находятся в зоне умеренной вспышки COVID-19 – KSE

Только пять областей в Украине находятся в зоне умеренной вспышки COVID-19, во всех остальных регионах вспышка заболевания не контролируемая, считают аналитики Киевской школы экономики (KSE).

Как сообщается в пресс-релизе KSE, это Днепропетровская, Луганская, Черниговская, Черкасска, а также Сумская область, которая единственная приближается к стабилизации ситуации, однако имеет большое количество необработанных тестов "в очереди".

"Во всех остальных регионах Украины распространение коронавируса до сих пор не контролируется", - подчеркивают в KSE.

По оценке аналитиков школы, в частности, Житомирская, Киевская, Хмельницкая, Запорожская, Закарпатская, Ивано-Франковская области имеют критический уровень вспышки. При этом быстрее всего заболеваемость растет в Запорожской, Житомирской и Черновицкой областях.

По прогнозам KSE, остальные области могут оказаться в зоне критического вспышки уже на следующей неделе.

В KSE подчеркивают, что система тестирования в Украине критически нагружена, а суточное количество тестов "в очереди" практически совпадает с суточным количеством обработанных тестов.

Каждая третья больница первой волны критически заполнена больными COVID-19 - это 142 больницы. Полностью загружены 76 больниц, в 11 больницах пациентов с COVID-19 госпитализируют в непрофильные отделения.

KSE сохраняет прогноз смертности от COVID-19 до конца года в 20 тыс. смертей.

Вместе с тем эксперты KSE считают, что "закрытие школ на карантин имеет больше негативных последствий, чем положительных".

"Центр экономики здравоохранения Киевской школы экономики не рекомендует массового закрытия школ и детских садов. Университеты могут быть переведены на дистанционное обучение", - отмечается в пресс-релизе KSE.