СБУ задержала подрывника мостов на Донбассе, ранее скрывавшегося в России

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на Луганщинек члена террористической группы, которая подрывала инфраструктуру на Донбассе, сообщает пресс-служба спецслужбы.

По данным пресс-службы, в Луганской области задержан диверсант "группы Бергмана" ("Немца"). Эта террористическая организация причастна к подрыву пяти мостов в Донецкой и Луганских областях, еще четыре были ими заминированы.

"В течение 2018-2020 годов оперативники СБ Украины задержали активных участников группы и во взаимодействии с Нацполицией ликвидировали несколько заложенных ими схронов. Только один из диверсантов в течение шести лет скрывался от украинского правосудия в России", - сообщают в пресс-службе СБУ.

Однако спецслужбы выяснили, что боевик планирует приехать в Украину, и спланировали операцию по его поимки.

Злоумышленнику уже предъявлено подозрение в совершении преступления и он находится под арестом, сообщает пресс-служба.