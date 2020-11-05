Украинский военный ранен на Донбассе

Военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение в результате сброса гранаты с беспилотного летательного аппарата российских наемников в четверг, сообщается в Телеграм-канале украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ).

"Сегодня, днем, 5 ноября, в результате сброса с БПЛА гранаты ВОГ-17, получил ранение военнослужащий одного из наших соединений. Ему оказана квалифицированная медицинская помощь, состояние бойца удовлетворительное", - говорится в сообщении.

С помощью координационного механизма украинской стороной СЦКК был установлен режим тишины и направлена письменная нота в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

"Украинская делегация отмечает: ситуация имеет признаки того, что российские руководители потеряли контроль над собственными вооруженными формированиями. Способно ли вообще руководство РФ выполнять взятые на себя обязательства?" – задались вопросом в украинской делегации ТКГ.