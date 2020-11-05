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16:00 05.11.2020

Верховная Рада 6 ноября может назначить двух судей КС

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Верховная Рада 6 ноября может назначить двух судей КС

Верховная Рада на заседании в пятницу, 6 ноября, может назначить двух судей Конституционного суда Украины (КС).

Об сообщил один из кандидатов на должность судьи в КС Руслан Сидорович в соцсети Facebook.

"В конце концов парламент принял ответственное решение заполнить существующие две вакансии в Конституционном суде Украины", - написал Сидорович, обнародовав полученное приглашение на заседание Верховной Рады.

"Приглашаем вас принять участие в заседании Верховной Рады Украины 6 ноября 2020 года, на котором будет рассмотрен вопрос о назначении на должность судьи Конституционного суда Украины", - указывается в тексте документа, подписанного главой комитета по вопросам правовой политики Андреем Костиным.

В списке кандидатов на должность судьи указываются шесть человек - Ольга Боднар-Петровская, Наталья Денисенко, Виктор Кичун, Юрий Павленко, Руслан Сидорович и Николай Сирый.

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко сообщила, что Разумков подтвердил проведение конкурса на должность судей КС.

"Только что задала вопрос председателю Верховной Рады Разумкову и руководителю профильного правового комитета, правда ли, что завтра, без создания прозрачной комиссии и "работы над ошибками" состоится голосование за 2 судей КС. Ответ Разумкова: "Все конкурсы прошли давно", - написала она в соцсети Facebook.

Теги: #судьи #конституционный_суд #рада
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