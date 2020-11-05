ВАКС закрыл "дело Труханова" о недостоверном декларировании согласно решению КС

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) закрыл уголовное дело по обвинению мэра Одессы Геннадия Труханова в недостоверном декларировании, поскольку Конституционный суд признал неконституционной уголовную ответственность за такие действия, сообщили агентству в пресс-службе ВАКС

"Сегодня ВАКС вынужден был закрыть дело о недостоверном декларировании мэром Одессы. Дело закрыто в связи с решением КС о признании неконституционной ст 366-1 УК", - сказали в ВАКС.

Как сообщалось, 14 апреля, городскому голове Одессы Геннадию Труханову сообщили о подозрении в внесении недостоверной информации в электронной декларации за 2017г (ст.366-1 Уголовного кодекса Украины).

"По данным следствия, мэр Одессы не внес в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, сведения об имуществе и доходах, владельцем которых является лицо, с которым чиновник в течение 2017г был связан общим бытом, имел взаимные права и обязанности. С этим лицом подозреваемый находился в официальном браке с 1985 по 1997 годы, имеет двух общих детей, один из которых родился в 2000 году, то есть после официального расторжения брака", - сообщила пресс-служба НАБУ.

В Бюро проинформировали, что мэр Одессы не задекларировал: квартиру, два паркоместа, эллинг, дачу, нежилую недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов хозяйствования, проценты по вкладам в банках.

"Всего в декларации 2017г чиновник не внес состояние на общую сумму 16,2млн грн. Размер незадекларированного состояния определен на основании экспертиз, проведенных в рамках досудебного расследования", - говорится в сообщении.

В НАБУ напомнили, что это - второе подозрение Одесскому городскому голове в совершении преступления, квалифицированного по ст.366-1 УК Украины. В марте 2019г ему инкриминировали внесение недостоверных сведений в электронной деклараций за 2015-2016 гг.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в марте 2019 года.