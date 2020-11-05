Рада освободила спасателей ГСЧС от срочной службы в армии

Верховная Рада проголосовала за законопроект, который разрешает освободить от срочной службы в армии сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Законопроект №3689 в четверг был принят за основу и в целом, за него проголосовали 289 народных депутата, сообщается на сайте парламента.

Проект закона освобождает спасателей, которые находятся в призывном возрасте, от срочной службы на время их работы в ГСЧС. До этого таким правом могли воспользоваться сотрудники полиции.

Согласно пояснительной записке к проекту закона, такое решение поможет ГСЧС более оперативно реагировать на всевозможные чрезвычайные ситуации.

"Принятие законопроекта позволит накопить и подготовить человеческие ресурсы из числа призывников для комплектования человеческими ресурсами органов и подразделений ГСЧС, что позволит качественно выполнять задачи по назначению в мирное время и в особый период, а также в случае введения чрезвычайного положения и проведения целевой мобилизации", - отмечается в пояснительной записке.