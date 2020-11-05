Еврокомитет по предотвращению пыток открыл три вакансии для представителей от Украины - МВД

В Украине стартовал набор кандидатов, которые будут работать в Европейском комитете по предупреждению пыток.

Пресс-служба МВД сообщила о начале конкурса по подбору кандидатов, которые бы представляли Украину в Еврокомитете по предупреждению пыток.

Там подчеркнули, что кандидатом может стать тот, который обладает высокими моральными качествами, признан авторитетом в области прав человека или имеет профессиональный опыт в областях, охватываемых Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Также кандидат должен владеть английским и французским языками.

Всего открыто три такие вакансии, сообщают в пресс-службе МВД.