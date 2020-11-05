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15:00 05.11.2020

Еврокомитет по предотвращению пыток открыл три вакансии для представителей от Украины - МВД

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Еврокомитет по предотвращению пыток открыл три вакансии для представителей от Украины - МВД

В Украине стартовал набор кандидатов, которые будут работать в Европейском комитете по предупреждению пыток.

Пресс-служба МВД сообщила о начале конкурса по подбору кандидатов, которые бы представляли Украину в Еврокомитете по предупреждению пыток.

Там подчеркнули, что кандидатом может стать тот, который обладает высокими моральными качествами, признан авторитетом в области прав человека или имеет профессиональный опыт в областях, охватываемых Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Также кандидат должен владеть английским и французским языками.

Всего открыто три такие вакансии, сообщают в пресс-службе МВД.

 

Теги: #комитет #ес #мвд #вакансии
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