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14:27 05.11.2020

Посол Великобритании посетила админграницу с временно оккупированным Крымом

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Посол Великобритании посетила админграницу с временно оккупированным Крымом

Чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс прибыла с визитом в Херсонскую область по приглашению постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Антона Кориневича, сообщают в представительстве президента Украины в АР Крым.

"Британия была в числе первых стран, которая отреагировала на попытку аннексии и последовательно поддерживала Украину на международной арене в борьбе за деоккупацию Крыма. Представительство благодарит посольство Великобритании в Украине за важный жест поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении на странице представительства в Facebook в четверг.

Визит Симмонс начался со встречи в Херсонском офисе представительства, после разговора о текущей ситуации с соблюдением прав человека на временно оккупированном Крымском полуострове делегация направилась с визитом на КПВВ "Каланчак" - административную границу между Херсонской областью и АР Крым.

Вечером ожидается встреча в Херсонской областной государственной администрации с представителями общественных организаций и инициатив, которые работают по крымскому направлению.

Как отмечается, для команды представительства важно информировать партнеров о текущей ситуации, которая сложилась в Крыму с соблюдением прав человека и нарушением норм международного права, преследованием представителей украинской общины и коренного крымскотатарского народа Российской Федерацией и ее оккупационными администрациями.

В представительстве указали, что каждый визит на административную границу между Херсонской областью и временно оккупированной территорией АР Крым является особым, поскольку это не только важный стратегический объект, где осуществляется пропуск граждан, но и место, где крымчан встречает украинский флаг и где наглядно можно проследить изменение государственного подхода в заботе о собственных гражданах, ставших заложниками оккупации.

"Особенно такое внимание важно сейчас, когда в Крыму назревает истинный гуманитарный кризис из-за пандемии COVID-19 и нарушения государством оккупантом - Российской Федерацией - своих обязанностей по защите гражданского населения, включая с медицинским обеспечением. Для нас также важно показывать реальное положение дел нашим надежным международным партнерам, как Великобритания", - пояснили в ведомстве.

 

Теги: #крым #великобритания #посол #мелинда_симмонс
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