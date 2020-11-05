За 100 дней режима тишины на Донбассе погибло 3 и ранено 11 украинских военных, в 9 раз уменьшились боевые потери - Офис президента

В Офисе президента Украины подчеркивают, что 100 дней режима прекращения огня на Донбассе сохранили жизнь десяткам украинских военнослужащих.

"3 ноября прошло 100 дней с начала действия соглашения о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе, который был установлен с 27 июля. Никогда раньше все годы войны не удавалось удержать режим прекращения огня так долго. Он позволил в девять раз уменьшить боевые потери среди украинских военнослужащих", - сообщается на странице ОП в Фейсбук.

В ОП указали, что за период с 27 июля по 3 ноября 2020 года потери Вооруженных сил Украины от непосредственных боевых действий в зоне проведения Операции объединенных сил составили 3 погибших и 11 раненых. За такой же период 2019 года от боевых действий погибло 29 украинских воинов и 98 были ранены.

"С начала 2020 года до 27 июля еженедельно погибало в среднем двое-трое военнослужащих Вооруженных сил Украины и шесть-восемь получали ранения", - отметили в ОП.

В Офисе президента обратили внимание, что среднее количество обстрелов позиций ВСУ за 100 дней действия режима прекращения огня по сравнению с соответствующим периодом 2019 года уменьшилось в 5,5 раза.

С 27 июля по 3 ноября 2020 года украинские позиции обстреливали 224 раза, а за аналогичный период прошлого года - 1241 раз.

"Нынешние соглашения о прекращении огня позволили кардинально уменьшить количество обстрелов из тяжелого вооружения. Ведь с начала 2020 года количество обстрелов позиций ВСУ со стороны пророссийских боевиков достигало 16-18 в сутки, и в основном тогда они стреляли из тяжелого вооружения", - подчеркнули в Офисе президента.

Источник: https://www.facebook.com/president.gov.ua/posts/2186748618136660