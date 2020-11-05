Основой дальнейших противоэпидемиологических мер будет адаптивный карантин - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Министерство здравоохранения работает над разными сценариями продления адаптивного карантина в условиях пандемии Covid-19, сценарии дальнейших противоэпидемиологических мер будут представлены в ближайшее время.

"Сегодня Министерство здравоохранения работает над разными сценариями продления адаптивного карантина. Анонсов делать не буду, потому что на самом деле прорабатываются разные варианты. Вчера были расговоры с французскими и немецкими эпидемиологами. Мы смотрим и ищем наилучшие практики", - сказал Шмыгаль журналистам в четверг в Киеве.

По словам премьера, скорее всего, основой дальнейших противоэпидемиологических мер будет адаптивный карантин, а по какому именно сценарию, власти представят в ближайшее время на заседании правительства.

"Украинская экономика не должна страдать от тотального локдауна. Очень хорошо себя оправдывает наш адаптивный локальный карантин", - добавил Шмыгаль.