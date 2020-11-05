События

14:12 05.11.2020

До 20 декабря Кернес будет в Харькове, обещает первый вице-мэр

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До 20 декабря Кернес будет в Харькове, обещает первый вице-мэр

Избранный в третий раз городским головой Харькова Геннадий Кернес, который сейчас находится на лечении в берлинской клинике "Шарите", будет присутствовать на первой сессии нового горсовета, которая в соответствии с законом должна пройти не позднее 20 декабря, уверяет первый заместитель Кернеса Игоря Терехов.

"До 20 декабря Геннадий Адольфович Кернес будет в Харькове. Он проведет сессию. Других сценариев мы не рассматриваем и их быть не может", - сказал Терехов на брифинге в четверг.

По его словам, Кернес уже переболел ковидом и сейчас у него проблема с легкими. Но Терехов заверил, что городской голова идет на поправку.

Как сообщалось, 4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала избранным городским головой нынешнего градоначальника Геннадия Кернеса. За него проголосовали 195 044 избирателей (60,34%). На втором месте со значительным отрывом - кандидат от ОПЗЖ, народный депутат Александр Фельдман (14,32% или 46 278 голосов), на третьем - глава Харьковской облгосадминистрации, выдвиженец от партии "Слуга народа" Алексей Кучер (7,24% или 23 401 голосов).

Кернес выиграл выборы городского головы Харькова третий раз.

В 2010 году он баллотировался от Партии регионов и стал городским головой, получив 30%голосов избирателей, участвовавших в выборах, и опередив ближайшего конкурента, выдвиженца "ВО "Батькивщина" Арсена Авакова на 0,63%.

В 2015 году Кернес баллотировался от партии "Видродження". Его поддержали 65,8% проголосовавших, а ближайшего конкурента, кандидата от "Самопомочи" Тараса Ситенко - 12,3%.

Как сообщалось, Кернес не появлялся на публике с конца августа. У него подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу.

15 сентября директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил, что состояние Кернеса стабильно тяжелое.

В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали специализированным самолетом из Харькова в Берлин на лечение в клинику "Шарите" .

23 сентября "Блок Кернеса Успешный Харьков" выдвинул Кернеса кандидатом на пост городского головы.

2 октября бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что Кернес получил отрицательный тест на COVID-19.

3 ноября директор департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко опроверг информацию о смерти Кернеса, распространенную анонимными телеграм-каналами.

Теги: #кернес #харьков
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