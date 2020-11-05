Ситуация с COVID-19 в Эстонии критическая – премьер

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) заявил, что ситуация с коронавирусом в стране в ближайшие недели может превратиться в кризис, если не удастся сдержать его распространение.

"Ситуация в Эстонии критическая. Если посмотреть на пандемию Covid-19, то она находится в устрашающей фазе. Европа впереди всех. Заражение растет в Эстонии и в странах Балтии в целом", - заявил Ратас в четверг на пресс-конференции по итогам заседания правительства.

"Ситуация может за несколько недель превратится в кризис, если мы не сумеем предотвратить распространение", - предупредил он.

По данным главы правительства, наибольшее распространение коронавируса происходит в семьях, по месту работы, ввозится из-за рубежа. Он выразил озабоченность тем, что около 20% инфицированных не смогли назвать возможное место заражения.

Ратас отметил, что правительство в ближайшее время разработает дополнительные меры предотвращения заболеваемости.

В Эстонии в последние дни отмечается резкий рост заболеваемости коронавирусом. Только за неделю было установлено три антирекорда инфицирования: 28 октября было выявлено 125 заболевших, 31 октября - 134, а 4 ноября уже 208 заболевших. Это гораздо больше, чем было во время первой волны заболеваемости, когда 2 апреля был установлен "весенний" антирекорд в 93 заразившихся.

По данным на четверг, в стране с населением в 1,3 млн человек с начала пандемии было сделано более 271 тыс. первичных тестов на COVID-19, из которых 5 тыс. 464 или 2% оказались положительными. Двухнедельный показатель распространения COVID-19 в Эстонии составляет 91,65 новых случаев на 100 тыс. человек. Общее число жертв коронавируса после начала эпидемии составило 73 человека.