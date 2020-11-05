Решение СНБО от 5 ноября о предложениях в проект госбюджета-2021 по статьям нацбезопасности и обороны вступило в силу – указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №486/2020, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 ноября 2020 года "О предложениях к проекту закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины".

Текст указа и решения СНБО был обнародован на сайте президента.

В частности, решением СНБО поручается Кабинету министров Украины предусмотреть во время доработки законопроекта о госбюджете на 2021 год расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 5,93% от ВВП для сектора безопасности и обороны Украины.

При этом финансирование сектора безопасности и обороны должно быть предусмотрено в объеме не менее 267 250,9 млн грн, в том числе не менее 233 111,2 млн грн из общего фонда госбюджета, 14 139,7 млн грн – из специального фонда госбюджета.

Кроме того, поручено предусмотреть право Кабмина по предоставлению государственных гарантий в объеме до 20 000 млн грн для обеспечения выполнения долговых обязательств субъектов хозяйствования - резидентов Украины по кредитам (займам), привлекаемым для финансирования программ, связанных с повышением обороноспособности и безопасности государства.

Приоритетными направлениями финансирования в 2021 году определены развитее сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО, выполнение мер по разработке, подготовке к производству и закупке новых образцов вооружений и военной техники, в том числе ракетного и артиллерийского вооружения, бронетехники, высокоточных средств поражения и продуктов специальной химии, выполнение работ по реализации исследовательских проектов и создания новых технологий в интересах сектора безопасности и обороны, а также внедрение информационно-аналитических систем в оборонно-промышленном комплексе.

Кроме того, к приоритетным направлениям отнесено обеспечение готовности объединенных сил, усиление системы противовоздушной обороны, развитие Военно-Морских сил, усиление разведывательных возможностей, реализация государственной политики в сфере госбезопасности, усиление контрразведывательной защиты и борьбы с терроризмом, а также реализация социальных гарантий военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и полицейских, прежде всего устранение диспропорций в размерах их денежного обеспечения.

Также решением СНБО поручается предусмотреть в проекте госбюджета расходы центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную военно-промышленную политику, для выполнения государственных программ реформирования оборонно-промышленного комплекса, а также для развития оборонных технологий на уровне до 0,5% ВВП, в том числе на выполнение государственных целевых программ реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса, наращивание имеющихся производственных мощностей для изготовления продукции оборонного назначения, развитие перспективных оборонных технологий и преодоление разрыва между фундаментальными исследованиями и их использованием в оборонно-промышленном комплексе и военной сфере. В частности, речь идет об исследованиях, прикладных научных и научно-технических разработках, выполнении работ по государственным целевым программам и государственным заказам, подготовке научных кадров и финансовой поддержке развития научной инфраструктуры на уровне не менее 125 млн грн, в том числе 45 млн грн - на финансирование системы специальной информации, и о работах по реализации проектов выполнения научных исследований и разработок новых технологий в интересах сектора безопасности и обороны Украины на уровне не менее 300 млн грн.