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12:42 05.11.2020

В строительном магазине в Киевской области произошел взрыв: два человека пострадали

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В строительном магазине в Киевской области произошел взрыв: два человека пострадали

В Киевской области произошел взрыв в магазине строительных материалов, по факту начато уголовное производство, сообщает пресс-служба полиции области в соцсети Facebook.

"В результате взрыва пострадали двое работников. Они доставлены в реанимационное отделение больницы, где медики диагностировали пострадавшим термические ожоги", - указывается в сообщении.

Отмечается, что сообщение о взрыве поступило в полицию утром 4 ноября. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Белоцерковского отдела полиции, взрывотехники, пожарно-техническая лаборатория, криминалистическая лаборатория полиции столичной области, специалисты ГСЧС.

Кроме того, место взрыва осмотрели сотрудники газовые службы, которые сообщили, что помещение не газифицировано.

"Предварительная причина происшествия - сгущение паров лакокрасочных изделий, находившихся в складском помещении магазина", - отмечают в полиции.

Правоохранители изъяли с места происшествия пожарный мусор и другие вещественные доказательства. В рамках досудебного расследования назначен ряд соответствующих экспертиз.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

 

Теги: #киевская_область #взрыв #гсчс
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