Станция метро "Площадь Льва Толстого" в Киеве закрыта из-за сообщения о минировании – КГГА

Станция "Площадь Льва Толстого" Оболонско-Теремковской (М2, "синей") линии Киевского метрополитена закрыта для пассажиров в связи с поступившим анонимным сообщением о минировании, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в четверг.

"Станция метро "Площадь Льва Толстого" и пересадка на станцию "Дворец спорта" закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении на странице КГГА в Facebook.

Источник: https://www.facebook.com/kyivcity.gov.ua/posts/3279875482135866