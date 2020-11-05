Ситуация с COVID-19 в Норвегии ухудшается, нужны новые меры для сдерживания болезни - премьер

Темпы распространения коронавируса COVID-19 в Норвегии нарастают, властям необходимо предпринять новые меры, заявила норвежским депутатам премьер-министр страны Эрна Сульберг.

"Мы видим резкий прирост людей с положительным тестом (на коронавирус - ИФ). Ситуация очень серьезная, и у нас нет времени ждать и смотреть, хватит ли мер, введенных на прошлой неделе", - приводит ее слова издание The Guardian.

Она предупредила, что власти близки к потере контроля над эпидемиологической обстановкой.

The Guardian напоминает, что на прошлой неделе норвежское правительство ввело ограничения на количество людей, которые могут собираться вместе, и на въезд в страну иностранной рабочей силы. Теперь власти потребовали, чтобы жители могли принимать не более пяти гостей. Также рекомендовано избегать ненужных поездок, а все лица, въезжающие в Норвегию, должны иметь справку об отсутствии коронавируса. Бары должны закрываться в полночь по местному времени.

Издание напоминает, что за прошлую неделю в Норвегии выявили 3 тыс. 118 случаев COVID-19 против 1 тыс. 718 неделей ранее. На предыдущем пике эпидемии - 16-22 марта - количество выявленных случаев достигало 1 тыс. 733.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Норвегии за время пандемии диагностировали 22 тыс. 578 случаев заражения коронавирусом. Скончались 282 инфицированных, вылечились 11 тыс. 863 человека.