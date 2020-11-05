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11:46 05.11.2020

Бабиков: я остаюсь на должности первого замдиректора ГБР, о мотивах приказа об увольнении скажу позднее

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Бабиков: я остаюсь на должности первого замдиректора ГБР, о мотивах приказа об увольнении скажу позднее

Александр Бабиков заявил, что остается на должности первого заместителя директора Государственного бюро расследований (ГБР). Он отметил, что мотивы приказа о его увольнении ему понятны, о чем он скажет позднее.

"Поскольку законодательство о труде предполагает обязательное ознакомление работника с приказом об увольнении, чего сделано не было, я остаюсь первым заместителем директора ГБР", - сказал Бабиков агентству "Интерфакс-Украина" в четверг, проясняя ситуацию с увольнением его с должности.

Он рассказал, что 2 ноября и.о. директора ГБР Алексей Сухачов издал приказ о перераспределении обязанностей между заместителями, "которым переподчинил Главное следственное управление себе".

"При этом вопреки установленному Кабмином порядку приказ об изменении порядка не был завизирован ни заместителями, ни даже юристами, и отсутствовало документальное основание необходимости перераспределения обязанностей", - отметил первый замглавы ГБР.

Отвечая на вопрос о том, не вызвана ли попытка его увольнения с должности нежеланием подписывать подозрение в отношении главы Конституционного суда Александра Тупицкого, о чем заявил сам глава КС, Бабиков сказал, что ему известны причины попытки увольнения его с должности, но он скажет об этом позже.

"Мотивы такого грубого и явного нарушения законодательства при издании приказа о моем увольнении и перераспределении обязанностей ясны и понятны, но о них я скажу позднее", - сказал он.

Бабиков также отметил, что обнародовал на своей страинице в Фейсбуке документы, свидетельствующие об отсутствии конфликта интересов у него как у первого заместителя директора ГБР. При этом он сообщил, что подал в суд иск к главе НАПК Александру Новикову о защите чести и достоинства в связи с обнародованием неправдивой информации.

"Дата рассмотрения моего иска к Новикову еще не назначена. Жду уведомления из суда", - уточнил он.

Теги: #гбр #бабиков
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