События

11:23 05.11.2020

Выборы в ОРДЛО могут состояться только после возобновления контроля Украины над границей с РФ - Кулеба

1 мин читать
Выборы в ОРДЛО могут состояться только после возобновления контроля Украины над границей с РФ - Кулеба

Выборы на неподконтрольных в настоящее время украинскому правительству отдельных районах Донецкой и Луганской областей могут состояться только после возобновления полного контроля Украины над границей с РФ и в соответствии с Конституцией и законодательством Украины, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Безусловно, если мы стремимся к урегулированию, а мы к нему стремимся, мы должны провести выборы. Но выборы на оккупированных территориях могут состояться только после возобновления полного контроля Украины над на данный момент неконтролируемым участком украинско-российской границы. Второе: эти выборы должны состояться в соответствии с Конституцией Украины и законодательством Украины. Третье: эти выборы должны состояться в соответствии со стандартами ОБСЕ. И четвертое: Эти выборы должны состояться при сонаблюдении миссии БДИПЧ ОБСЕ", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.

Министр подчеркнул, что позиция Украины в этом вопросе остается очень четкой и принципиальной. "И именно с такой позицией мы ведем переговоры с РФ в Трехсторонней контактной группе", - добавил Кулеба.

Теги: #кулеба #ордло #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:13 05.11.2020
Глава МИД предлагает оставить в прошлом эпизод с вмешательством Венгрии в избирательный процесс в Украине и вернуться к диалогу

Глава МИД предлагает оставить в прошлом эпизод с вмешательством Венгрии в избирательный процесс в Украине и вернуться к диалогу

12:05 05.11.2020
"Голос" заявляет о фальсификациях на двух участках в Обухове и будет требовать пересчета голосов

"Голос" заявляет о фальсификациях на двух участках в Обухове и будет требовать пересчета голосов

11:53 05.11.2020
Кулеба призвал Раду принять решения, которые позволят выйти из кризиса вокруг КС, не потеряв доверие западных партеров

Кулеба призвал Раду принять решения, которые позволят выйти из кризиса вокруг КС, не потеряв доверие западных партеров

11:32 05.11.2020
Украина будет и в дальнейшем успешно развивать стратегическое партнерство с США – Кулеба

Украина будет и в дальнейшем успешно развивать стратегическое партнерство с США – Кулеба

11:20 05.11.2020
Кулеба подтвердил информацию о четырех точках разведения на Донбассе

Кулеба подтвердил информацию о четырех точках разведения на Донбассе

11:20 05.11.2020
Выборы в ОРДЛО могут состояться только после возобновления контроля Украины над границей с РФ - глава МИД

Выборы в ОРДЛО могут состояться только после возобновления контроля Украины над границей с РФ - глава МИД

11:04 05.11.2020
Во втором туре выборов мэра Одессы встретятся Труханов и Скорик

Во втором туре выборов мэра Одессы встретятся Труханов и Скорик

11:01 05.11.2020
Во втором туре выборов мэра Одессы встретятся Труханов и Скорик

Во втором туре выборов мэра Одессы встретятся Труханов и Скорик

10:56 05.11.2020
Саммит Крымской платформы пройдет в Киеве в мае - Кулеба

Саммит Крымской платформы пройдет в Киеве в мае - Кулеба

09:44 05.11.2020
Второй тур выборов президента Молдовы состоится 15 ноября

Второй тур выборов президента Молдовы состоится 15 ноября

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Бабиков: я остаюсь на должности первого замдиректора ГБР, о мотивах приказа об увольнении скажу позднее

Во втором туре выборов мэра Одессы встретятся Труханов и Скорик

Саммит Крымской платформы пройдет в Киеве в мае - Кулеба

В Киевской области женщину убили из-за денег, полученных за продажу дома - полиция

В Киеве за сутки подтвердили 983 случая COVID-19, в том числе у 27 медиков - Кличко

ПОСЛЕДНЕЕ

Бабиков: я остаюсь на должности первого замдиректора ГБР, о мотивах приказа об увольнении скажу позднее

Ляшко: требовать от работников отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 противоречит законодательству

В Краматорске оборудуют мобильный госпиталь на 500-1000 коек – Степанов

В Киевской области женщину убили из-за денег, полученных за продажу дома - полиция

В ВСУ от Covid-19 умер сотрудник, за сутки заболели 147 человек, 85 выздоровели

Новый суточный антирекорд по коронавирусу в Германии - почти 20 тысяч заболевших

В Киеве за сутки подтвердили 983 случая COVID-19, в том числе у 27 медиков - Кличко

Украинцы вновь начали снижать социальную активность из-за эпидемии – исследование

Минздрав предлагает усилить карантинные ограничения - Ляшко

Минздрав предложит установить ограничения в деятельности зон питания, детских комнат и развлекательных зон в ТРЦ - Ляшко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА