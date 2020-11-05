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11:15 05.11.2020

В Краматорске оборудуют мобильный госпиталь на 500-1000 коек – Степанов

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В Краматорске оборудуют мобильный госпиталь на 500-1000 коек – Степанов

В Краматорске Донецкой области оборудуют мобильный госпиталь на 500-1000 коек, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Если мы говорим о Донецкой области, то выбран Краматорск, рассматривается несколько вариантов, где именно будет находиться мобильный госпиталь, мы рассчитываем на 500-1000 коек. Просчитали сумму средств, которые будут выделены из госбюджета, из фонда борьбы с COVID-19 на само оборудование, на закупку коек, а также на зарплаты",- сказал он.

Теги: #донецкая_область #степанов #краматорск #минздрав
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