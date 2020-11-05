В Краматорске оборудуют мобильный госпиталь на 500-1000 коек – Степанов

В Краматорске Донецкой области оборудуют мобильный госпиталь на 500-1000 коек, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Если мы говорим о Донецкой области, то выбран Краматорск, рассматривается несколько вариантов, где именно будет находиться мобильный госпиталь, мы рассчитываем на 500-1000 коек. Просчитали сумму средств, которые будут выделены из госбюджета, из фонда борьбы с COVID-19 на само оборудование, на закупку коек, а также на зарплаты",- сказал он.