Во втором туре выборов мэра Одессы встретятся Труханов и Скорик

Повторные выборы городского головы Одессы назначены на 15 ноября, во втором туре примут участие действующий мэр Геннадий Труханов (выдвиженец партии "Доверяй делам") и кандидат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Николай Скорик.

Как сообщается на сайте Одесского городского совета, соответствующее постановление о назначении повторного голосования приняла Одесская городская территориальная избирательная комиссия.

Постановлением утвержден текст избирательного бюллетеня для повторного голосования на выборах одесского городского головы.

"В избирательный бюллетень для повторного голосования включены кандидаты на пост одесского городского головы, которые по результатам голосования на первых местных выборах 25 октября 2020 года получили наибольшее количество голосов избирателей: Скорик Николай Леонидович; Труханов Геннадий Леонидович", - говорится в сообщении.

Количество избирателей, проголосовавших за того или иного кандидата, не указано.