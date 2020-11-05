События

10:53 05.11.2020

В Киевской области женщину убили из-за денег, полученных за продажу дома - полиция

1 мин читать
В Киевской области женщину убили из-за денег, полученных за продажу дома - полиция

Полиция Киевской области за сутки раскрыла убийство женщины, тело которой было найдено в лесу в Сквирском районе.

Правоохранители установили, что 36-летняя женщина пропала около двух недель назад сразу после того, как продала свой дом в Одессе, сообщили в пресс-службе МВД.

В ходе следствия выяснилось, что женщину убил ее знакомый, который покусился на деньги от продажи жилья. Именно он уговорил свою будущую жертву продать дом в Одессе, который достался ей в наследство. Позже злоумышленник попросил встретиться с ней в Киеве. Преступление он задумал еще раньше, так как на встречу приехал со своими подельниками, которые помогли задушить жертву и спрятать тело в лесу в Сквирском районе Киевской области.

По словам начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрея Небитотова, следователи в течение суток вышли на преступников, которые, чтобы замести следы, сожгли авто, на котором приезжали на встречу к своей жертве.

Сумма, из-за которой погибла женщина, в пресс-службе МВД не уточняют.

У погибшей осталось двое малолетних детей-сирот. В отношении организатора преступления возбужденно уголовное дело по факту умышленного убийства (ч.2 ст.115 УК Украины). Максимальный срок наказания за такое преступление – пожизненное заключение.

 

Теги: #киевская_область #полиция #убийство
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:24 05.11.2020
60% госпитализированных с Covid-19 в Киевской области находятся на кислородной поддержке, 34 человека на аппаратах ИВЛ – глава обладминистрации

60% госпитализированных с Covid-19 в Киевской области находятся на кислородной поддержке, 34 человека на аппаратах ИВЛ – глава обладминистрации

15:05 04.11.2020
ПриватБанк требует от Нацполиции расследовать факты угроз его топ-менеджеру

ПриватБанк требует от Нацполиции расследовать факты угроз его топ-менеджеру

10:05 04.11.2020
В Черновцах полиция проверяет информацию о недействительных избирательных бюллетенях

В Черновцах полиция проверяет информацию о недействительных избирательных бюллетенях

10:19 03.11.2020
Полиция усилила меры безопасности в связи с акциями в центре Киева

Полиция усилила меры безопасности в связи с акциями в центре Киева

18:06 02.11.2020
Полиция Киева задержала мужчину, который угрожал взорвать кафе в центре столицы - Крищенко

Полиция Киева задержала мужчину, который угрожал взорвать кафе в центре столицы - Крищенко

10:17 02.11.2020
Полиция открыла почти тысячу уголовных производств с начала избирательной кампании в Украине

Полиция открыла почти тысячу уголовных производств с начала избирательной кампании в Украине

15:58 01.11.2020
Полиция устанавливает обстоятельства убийства мужчины в ресторане в центре Харькова

Полиция устанавливает обстоятельства убийства мужчины в ресторане в центре Харькова

14:07 01.11.2020
Число задержанных по делу об убийствах в церкви Ниццы достигло шести

Число задержанных по делу об убийствах в церкви Ниццы достигло шести

13:36 01.11.2020
В Киеве полицейские задержали пьяного мужчину, сообщившего о заминировании нескольких объектов, включая мост Патона

В Киеве полицейские задержали пьяного мужчину, сообщившего о заминировании нескольких объектов, включая мост Патона

17:41 30.10.2020
В Киеве на Крещатике автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, два человека погибли - полиция (видео)

В Киеве на Крещатике автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, два человека погибли - полиция (видео)

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Бабиков: я остаюсь на должности первого замдиректора ГБР, о мотивах приказа об увольнении скажу позднее

Выборы в ОРДЛО могут состояться только после возобновления контроля Украины над границей с РФ - Кулеба

Во втором туре выборов мэра Одессы встретятся Труханов и Скорик

Саммит Крымской платформы пройдет в Киеве в мае - Кулеба

В Киеве за сутки подтвердили 983 случая COVID-19, в том числе у 27 медиков - Кличко

ПОСЛЕДНЕЕ

Бабиков: я остаюсь на должности первого замдиректора ГБР, о мотивах приказа об увольнении скажу позднее

Ляшко: требовать от работников отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 противоречит законодательству

Выборы в ОРДЛО могут состояться только после возобновления контроля Украины над границей с РФ - Кулеба

Кулеба подтвердил информацию о четырех точках разведения на Донбассе

В Краматорске оборудуют мобильный госпиталь на 500-1000 коек – Степанов

Во втором туре выборов мэра Одессы встретятся Труханов и Скорик

Саммит Крымской платформы пройдет в Киеве в мае - Кулеба

В ВСУ от Covid-19 умер сотрудник, за сутки заболели 147 человек, 85 выздоровели

Новый суточный антирекорд по коронавирусу в Германии - почти 20 тысяч заболевших

В Киеве за сутки подтвердили 983 случая COVID-19, в том числе у 27 медиков - Кличко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА