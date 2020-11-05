В Киевской области женщину убили из-за денег, полученных за продажу дома - полиция

Полиция Киевской области за сутки раскрыла убийство женщины, тело которой было найдено в лесу в Сквирском районе.

Правоохранители установили, что 36-летняя женщина пропала около двух недель назад сразу после того, как продала свой дом в Одессе, сообщили в пресс-службе МВД.

В ходе следствия выяснилось, что женщину убил ее знакомый, который покусился на деньги от продажи жилья. Именно он уговорил свою будущую жертву продать дом в Одессе, который достался ей в наследство. Позже злоумышленник попросил встретиться с ней в Киеве. Преступление он задумал еще раньше, так как на встречу приехал со своими подельниками, которые помогли задушить жертву и спрятать тело в лесу в Сквирском районе Киевской области.

По словам начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрея Небитотова, следователи в течение суток вышли на преступников, которые, чтобы замести следы, сожгли авто, на котором приезжали на встречу к своей жертве.

Сумма, из-за которой погибла женщина, в пресс-службе МВД не уточняют.

У погибшей осталось двое малолетних детей-сирот. В отношении организатора преступления возбужденно уголовное дело по факту умышленного убийства (ч.2 ст.115 УК Украины). Максимальный срок наказания за такое преступление – пожизненное заключение.