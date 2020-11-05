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10:19 05.11.2020

Украинцы вновь начали снижать социальную активность из-за эпидемии – исследование

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Украинцы вновь начали снижать социальную активность из-за эпидемии – исследование

Реагируя на вспышку эпидемии коронавируса, граждане начали снижать социальную активность: только за последнюю неделю передвижение пешим ходом или на автомобиле снизилось примерно 4%, за месяц - на 14%, такие данные приводит в трекере восстановления украинской экономики Центр экономической стратегии (ЦЭС).

"Рабочие места тоже стали посещать несколько реже, падение - 8% за месяц. На это могут влиять несколько факторов - сезонное сокращение активности, новые карантинные меры и осторожность", – отмечают эксперты центра

Они указывают, что после активного сентября несколько охладился рынок труда: за месяц еженедельное поступление новых вакансий уменьшилось на 8%. Наибольшее падение зафиксировано в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса, а также в сфере обслуживания.

В ЦЭС отмечают: если начало октября было пиком по платежной активности, то за прошедший с того времени месяц количество операций через "Приват24" упало на 11%, однако по пользованию POS-терминалами в торговых точках особых негативных трендов нет.

В то же время потребление электричества, скорректированное на температуру, немного возросло за последнюю неделю - на 3%, а в целом с периода жестких карантинных ограничений уровень использования электричества увеличился на 23%.

Как сообщалось, 22 октября заместитель директора ЦЭС Мария Репко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" отметила, что показания трекер свидетельствуют, что быстрое восстановление экономики после карантина или подходит к концу, или уже завершилось. "Растущий тренд остановился, дальше все будет зависеть от экономической политики, условий ведения бизнеса, конъюнктуры на внешних рынках", - сказала тога Репко.

Трекер еженедельно анализирует информацию о стоимости аренды жилья, мобильности граждан, поиска работы и вакансиях, оплат через терминалы ПриватБанка и приложения "Приват24", а также о потреблении электроэнергии.

Данные для трекера предоставили Google, Apple, Work.ua, Rabota.ua, ЛУН, "Укрэнерго", Dragon Capital и ПриватБанк.

Теги: #карантин #украина #коронавирус
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