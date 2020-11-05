В Киеве за сутки подтвердили 983 случая COVID-19, в том числе у 27 медиков - Кличко

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтверждены 983 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Умерли 11 человек. Всего коронавирус унес жизни 827 киевлян. На сегодня в столице уже 41 373 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - написал Кличко на телеграмм-канале в четверг.

Среди заболевших 539 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, 362 мужчин от 18 до 91 года, 41 девочка от 1 месяца до 17 лет и 41 мальчик от 1 до 17 лет.

Также среди заболевших 27 медиков.

Госпитализированы в больницы столицы 99 пациентов, остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 348 человек. Всего коронавирус преодолели 13 769 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки выявили в Соломенском районе – 154, в Деснянском – 144, 127 – в Дарницком районе.