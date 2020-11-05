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10:07 05.11.2020

Минздрав предложит установить ограничения в деятельности зон питания, детских комнат и развлекательных зон в ТРЦ - Ляшко

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Минздрав предложит установить ограничения в деятельности зон питания, детских комнат и развлекательных зон в ТРЦ - Ляшко

Министерство здравоохранения предложит Кабинету министров усилить карантинные ограничения, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе брифинга в Киеве в четверг.

"Ситуация с распространением коронавирусной болезни ухудшается, и не только в Украине. Несмотря на рекордный для Украины показатель количества выздоровевших, в больницах на лечении продолжают пребывать более 27 тыс. человек. Сегодня мы хотим предложить правительству установить дополнительные карантинные ограничения в Украине – ограничение деятельности зон питания, детских комнат и развлекательных зон в ТРЦ",- сказал он.

Теги: #ляшко #карантин #минздрав
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