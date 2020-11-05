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09:44 05.11.2020

Второй тур выборов президента Молдовы состоится 15 ноября

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Второй тур выборов президента Молдовы состоится 15 ноября

Центральная избирательная комиссия Молдовы утвердила окончательные результаты первого тура выборов президента и назначила второй тур на 15 ноября. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦИК, такое решение принято в среду по итогам выборов, состоявшихся 1 ноября.

Во втором туре примут участие два кандидата, набравших наибольшее количество голосов в первом туре, - кандидат от партии "Действие и солидарность" Майя Санду и независимый кандидат Игорь Додон. Они набрали, соответственно, 36,16% - 487 635 голосов, и 32,61% - 439 866 голосов.

Согласно окончательным результатам голосования, в выборах 1 ноября приняло участие 1 368 516 граждан, имеющих право голоса, или 48,54% от числа зарегистрированных в Государственном реестре избирателей. Первоначально, ЦИК объявил об участии в выборах менее 43% избирателей. Первоначальная цифра не включала избирателей, который проголосовали за рубежом (149 840 человек) и в Приднестровском регионе (14 185 человек).

Третье место занял кандидат от "Нашей партии" Ренато Усатый - 16,9% (227 939 голосов). Далее следуют кандидат от партии "Шор" Виолетта Иванова - 6,49% (87 542), кандидат от партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе - 3,26% (43 924). Кандидат от партии национального единства Октавиан Цыку набрал 2,01% (27 170), кандидат от Либерально-демократической партии Тудор Делиу - 1,37% (18 486), кандидат от движения Unirea (Объединение) - 1,2% (16 157).

Теги: #молдова #выборы
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