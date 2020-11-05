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09:42 05.11.2020

Степанов: приостановка работы общественного транспорта и комендантский час пока не планируются

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Степанов: приостановка работы общественного транспорта и комендантский час пока не планируются

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что пока не планируется приостанавливать работу общественного транспорта в стране, а введение комендантского часа возможно только после соответствующего распоряжения президента и Совета национальной безопасности Украины.

"Мы не рассматриваем такую необходимость, если мы говорим в целом по стране", - сказал Степанов в эфире телеканала "Украина 24" в среду вечером.

По его словам, введение комендантского часа также пока не планируется.

"Комендантский час определен в законодательстве. Для того, чтобы ввести комендантский час нужно вводить чрезвычайное положение. Для этого – решение СНБО, указ президента и голосование в Верховной Раде", - добавил Степанов.

Теги: #транспорт #карантин #степанов #минздрав
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