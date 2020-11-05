События

09:16 05.11.2020

В Украине снова рекордное количество заболевших COVID-19 за сутки - 9850 человека – Степанов

1 мин читать
В Украине снова рекордное количество заболевших COVID-19 за сутки - 9850 человека – Степанов

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано новое рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки – 9850 человек, а также рекордное количество выздоровевших – 8378 человек, умерли 193 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 369, медработников - 514). Также за последние сутки госпитализированы 1269 человек, летальных случаев – 193, выздоровели 8378 человек", - написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Днем ранее, 4 ноября, было зафиксировано рекордное на то время число новых случаев заболевания (9 524); 3 ноября было 8 899 заболевших, 2 ноября 6 754 новых случаев заболевания.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 430 467 человек, 7924 человека - умерли от COVID-19, выздоровели - 184 782.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (983), в Харьковской (771), Хмельницкой ( 550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях.

Кроме того, за минувшие сутки зафиксировано 10532 подозрений на заболевание COVID-19.

Теги: #коронавирус #степанов #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:24 05.11.2020
Новый суточный антирекорд по коронавирусу в Германии - почти 20 тысяч заболевших

Новый суточный антирекорд по коронавирусу в Германии - почти 20 тысяч заболевших

10:21 05.11.2020
В Киеве за сутки подтвердили 983 случая COVID-19, в том числе у 27 медиков - Кличко

В Киеве за сутки подтвердили 983 случая COVID-19, в том числе у 27 медиков - Кличко

10:19 05.11.2020
Украинцы вновь начали снижать социальную активность из-за эпидемии – исследование

Украинцы вновь начали снижать социальную активность из-за эпидемии – исследование

10:11 05.11.2020
Минздрав предлагает усилить карантинные ограничения - Ляшко

Минздрав предлагает усилить карантинные ограничения - Ляшко

10:07 05.11.2020
Минздрав предложит установить ограничения в деятельности зон питания, детских комнат и развлекательных зон в ТРЦ - Ляшко

Минздрав предложит установить ограничения в деятельности зон питания, детских комнат и развлекательных зон в ТРЦ - Ляшко

09:42 05.11.2020
Степанов: приостановка работы общественного транспорта и комендантский час пока не планируются

Степанов: приостановка работы общественного транспорта и комендантский час пока не планируются

09:27 05.11.2020
Степанов: Мы не строим новые лаборатории, а расширяем их мощности

Степанов: Мы не строим новые лаборатории, а расширяем их мощности

09:24 05.11.2020
60% госпитализированных с Covid-19 в Киевской области находятся на кислородной поддержке, 34 человека на аппаратах ИВЛ – глава обладминистрации

60% госпитализированных с Covid-19 в Киевской области находятся на кислородной поддержке, 34 человека на аппаратах ИВЛ – глава обладминистрации

08:31 05.11.2020
В Украине снова рекордное количество заболевших COVID-19 за сутки: 9850 человек – Степанов

В Украине снова рекордное количество заболевших COVID-19 за сутки: 9850 человек – Степанов

03:31 05.11.2020
Степанов: Мы не строим новые лаборатории, а расширяем их мощности

Степанов: Мы не строим новые лаборатории, а расширяем их мощности

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве за сутки подтвердили 983 случая COVID-19, в том числе у 27 медиков - Кличко

Минздрав предлагает усилить карантинные ограничения - Ляшко

Степанов: приостановка работы общественного транспорта и комендантский час пока не планируются

В Украине снова рекордное количество заболевших COVID-19 за сутки: 9850 человек – Степанов

Профильный комитет рекомендовал принять за основу законопроект президента о судоустройстве и учесть рекомендации Венецианской комиссии ко второму чтению – Костин

ПОСЛЕДНЕЕ

Второй тур выборов президента Молдовы состоится 15 ноября

В Харьковской области горело общежитие Национального фармацевтического университета

На пожаре в частном жилом доме в Черкасской области погибли три человека

Российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военные не пострадали

Полиция Нью-Йорка арестовала более 20 участников акций протеста

Зеленский назначил президентские стипендии детям погибших журналистов

Во Львовской области главу РГА разоблачили на взятке талонами на бензин

В G7 призвали Украину к быстрым действиям из-за кризиса в КС

Иран готов взять на себя полноту ответственности за сбивание самолета "МАУ"

Штат Невада сообщит новые цифры голосования на выборах утром в четверг

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА