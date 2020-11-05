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08:11 05.11.2020

В Харьковской области горело общежитие Национального фармацевтического университета

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В Харьковской области горело одно из общежитий Национального фармацевтического университета, в результате пожара никто не пострадал, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"5 ноября в 1:20 на проспект Юбилейный, 48 в девятиэтажном здании общежития №1 Национального фармацевтического университета в комнате на восьмом этаже возник пожар. В 2:38 пожар ликвидирован", - сказано в сообщении.

В результате возгорания никто не пострадал.

В ходе тушения спасатели спасли 3 человека и вывели на свежий воздух 30 человек.

Огнем уничтожено бытовую технику и вещи домашнего обихода на площади 8 кв.м.

К тушению привлекалось 28 человек личного состава и 7 единиц техники ГСЧС.

Источник: https://www.dsns.gov.ua/ua/Dovidka-za-dobu/116328.html

Теги: #общежитие #украина #пожар #харьковская_область
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