На пожаре в частном жилом доме в Черкасской области погибли три человека

На пожаре в частном жилом доме в с. Вязивок Городищенского района Черкасской области погибли три человека, в частности один ребенок, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"4 ноября в 8:45 в с. Вязивок Городищенского района в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли 3 человека, из них 1 ребенок (2016 г.р.)", - сказано в сообщении.

Спасатели ликвидировали возгорание в 10:38. Огнем уничтожена кровля, перекрытие и вещи домашнего обихода на площади 30 кв.м.

К тушению привлекалось 7 человек и 2 единицы техники, из них от ГСЧС 5 человек личного состава и 1 единица техники.

Причина пожара устанавливается.

Источник: https://www.dsns.gov.ua/ua/Dovidka-za-dobu/116328.html