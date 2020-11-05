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06:53 05.11.2020

Зеленский назначил президентские стипендии детям погибших журналистов

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Зеленский назначил президентские стипендии детям погибших журналистов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении президентских стипендий детям погибших в связи с исполнением профессиональных обязанностей журналистов, сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Назначить стипендии президента Украины детям журналистов, погибших в связи с выполнением профессиональных обязанностей Гурняк Устине Викторовне - 2012 года рождения, дочери журналиста Гурняка Виктора Петровича, погибшего в связи с выполнением профессиональных обязанностей, Черниковой Елене Александровне - 2014 рождения, дочери журналиста Черникова Александра Юрьевича, который погиб в связи с выполнением профессиональных обязанностей", - говорится в сообщении.

Соответствующий указ №485/2020 о назначении стипендий он подписал 4 ноября в соответствии с указом президента от 30 апреля 2002г. о "Вопросах социальной защиты детей журналистов, погибших (умерших) или которым установлена инвалидность в связи с выполнением профессиональных обязанностей" (с изменениями, внесенными указами от 20 октября 2003г. № 1197, от 23 сентября 2005г. № 1331, от 3 апреля 2015г. № 198 и от 16 сентября. 2017г. № 280).

Источник: https://www.president.gov.ua/documents/4852020-35509

Теги: #президент #стипендия #указ #украина
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