Во Львовской области главу РГА разоблачили на взятке талонами на бензин

Главу одного из районных государственных администраций Львовщины разоблачили на вымогательстве и получении взятки талонами на топливо, сообщила пресс служба Львовской областной прокуратуры.

"По данному следствия, чиновник требовал у физического лица неправомерную выгоду в виде талонов на 1 тонну дизтоплива стоимостью свыше 21 тыс грн за содействие в решении вопроса по изменению целевого назначения земельного участка под строительство автозаправочной станции и комплекса придорожного сервиса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время проводятся следственные действия, готовится сообщение задержанному о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении его от должности.

Источник: https://lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=283251