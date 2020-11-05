События

06:01 05.11.2020

Во Львовской области главу РГА разоблачили на взятке талонами на бензин

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Главу одного из районных государственных администраций Львовщины разоблачили на вымогательстве и получении взятки талонами на топливо, сообщила пресс служба Львовской областной прокуратуры.

"По данному следствия, чиновник требовал у физического лица неправомерную выгоду в виде талонов на 1 тонну дизтоплива стоимостью свыше 21 тыс грн за содействие в решении вопроса по изменению целевого назначения земельного участка под строительство автозаправочной станции и комплекса придорожного сервиса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время проводятся следственные действия, готовится сообщение задержанному о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении его от должности.

 

Источник: https://lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=283251

Теги: #взятка #рга #украина #глава #львовская_область
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