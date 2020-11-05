В G7 призвали Украину к быстрым действиям из-за кризиса в КС

Послы стран Большой семерки во время встречи с спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым подчеркнули важность быстрых действий для урегулирования ситуации в Конституционном суде Украины, в частности оценив действия Украины в этом направлении.

"Во время встречи с главой Верховной рады Дмитрием Разумковым послы стран G7 приветствовали усилия прореформаторських сил, объединившихся для урегулирования ситуации, связанной с Конституционным судом", - говорится в сообщении на странице председательства США в группе послов G7 в Twitter.

Послы G7 отметили, что для урегулирования кризиса нужны быстрые действия.