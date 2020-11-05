Иран готов взять на себя полноту ответственности за сбивание самолета "МАУ"

Иран готов взять на себя полноту ответственности за сбивание самолета Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Украины.

"Позитивные сдвиги во время переговоров в Тегеране подтверждают готовность Ирана взять на себя всю полноту ответственности за сбивание украинского самолета, а также о наличии политической воли иранского руководства к окончательному и справедливому урегулированию связанных с этим вопросов", - подчеркнул заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин на встрече с послом Ирана в Украине Манучехрой Моради.

Замминистра также отметил важность беспристрастного и прозрачного расследования всех обстоятельств авиакатастрофы рейса PS752. Открытость иранской стороны поможет обеспечить необходимый уровень международного доверия к результатам технического и уголовного расследования, которые Иран намерен представить в ближайшее время.

Посол Ирана заверил в готовности к скорейшему и взаимоприемлемому решению вопросов в ходе следующего раунда переговоров, которые состоятся в конце ноября - начале декабря 2020 года.