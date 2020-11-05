Степанов: Мы не строим новые лаборатории, а расширяем их мощности

В Украине не строят новых лабораторных центров для тестирования на COVID-19, а расширяют их мощности, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если мы говорим о создании лабораторий, строительстве с нуля лабораторного центра, то мы этого не строили, у нас не та возможность сейчас строить лаборатории. Мы расширяем мощности лабораторных центров: мы докупаем оборудование, шкафы биологической защиты и все, что требует лаборатория ", - сказал Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, также расширяются возможности лабораторных центров именно в коммунальных учреждениях здравоохранения.