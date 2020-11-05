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02:32 05.11.2020

Украинские агропроизводители получили новые возможности для экспорта в Узбекистан

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Украинские агропроизводители получили новые возможности для экспорта в Узбекистан

Совет экспортеров и инвесторов при Министерстве иностранных дел Украины провел видеоконференцию с участием украинской и узбекской сторон с целью ознакомить украинских экспортеров с возможностями развития своего бизнеса в Узбекистане через биржевые механизмы, сообщила пресс-служба МИД.

"В условиях нестабильности традиционных цепочек торговли, вызванных COVID-19, Украина готова стать надежным контрибутором продовольственной безопасности в Узбекистане и других странах Азии", - сказал заместитель министра МИД Дмитрий Сеник.

Он убежден, что установление прямых связей между украинскими агропроизводителями и представителями Узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже - это шаг к долгосрочному взаимовыгодному сотрудничеству и насыщения узбекского рынка качественной и конкурентной украинской продукцией.

Представители Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи сообщили, что украинские компании могут воспользоваться новыми преференциями для участия в биржевых торгах в Узбекистане. В частности, для нерезидентов-продавцов муки, масла, сахара и пшеницы упрощается процесс аккредитации - сейчас необходимо предоставлять только заявление-акцепт. Вводится также участие в торгах без залогового обеспечения. Ранее залог составлял до 10% от суммы сделки. Новые правила будут действовать до апреля 2021 года.

Участники обсудили другие нововведения в биржевых отношениях в Узбекистане. В частности, Государственный таможенный комитет Узбекистана будет обеспечивать расчеты таможенных платежей по сделкам, заключенным через зарубежные торговые площадки биржи, исходя из цен, указанных в договорах. Кроме того, оператор железнодорожной сети АО "Узбекистон темир йуллари" будет осуществлять перевозки упомянутых товаров по заключенным через биржу соглашения с зарубежными партнерами с использованием внутренних тарифов на железнодорожные перевозки.

"Новый порядок участия в торгах на бирже открывает для украинских агропроизводителей новые возможности для экспорта в Узбекистан", - отметил Сеник.

 

Источник: https://mfa.gov.ua/news/dmitro-senik-ukrayinski-agrovirobniki-otrimali-novi-mozhlivosti-dlya-eksportu-v-uzbekistan

Теги: #экспорт #украина #узбекистан #мид
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