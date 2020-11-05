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00:50 05.11.2020

Трамп объяснил успех Байдена в Мичигане "большим числом тайно вброшенных бюллетеней"

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Трамп объяснил успех Байдена в Мичигане "большим числом тайно вброшенных бюллетеней"

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что в одном из ключевых штатов Мичиган, где, по последним прогнозам, побеждает Байден, было "больше число тайно вброшенных бюллетеней".

"Мы объявили, чтобы набрать необходимое число голосов выборщиков, о своей победе в Пенсильвании, которая не допускает законных наблюдателей, а также в штатах Джорджия и Северная Каролина, в каждом из которых имеется солидное лидерство Трампа. Кроме того, мы заявляем о победе в штате Мичиган, если бы там на самом деле не было большого числа тайно вброшенных бюллетеней, об этом широко сообщалось", - написал Трамп в "Твиттере".

Ранее кандидат в президенты США от демократов Джо Байден, по прогнозам трех крупнейших американских телеканалов, победил в "колеблющихся" штатах Висконсин и Мичиган, получив 26 голосов выборщиков.

Байдену остается одержать победу в штате Невада с 6 голосами членов коллегии выборщиков, чтобы выиграть выборы, согласно прогнозам телеканала Fox News.

По последним данным канала, Байден набирает 264 голоса выборщиков из 270 необходимых. При этом в настоящий момент он обгоняет действующего президента США Дональда Трампа по голосам избирателей в штате Невада, где как раз 6 необходимых для победы голосов членов коллегии выборщиков.

Штаб Трампа потребовал пересчитать голоса в Висконсине, который считается одним из ключевых для общей победы на президентских выборах. В заявлении сообщается о нарушениях в некоторых округах Висконсина, которые вызывают серьезные сомнения в достоверности результатов. В США в случае небольшого разрыва между участниками президентской гонки действительно кандидат может потребовать пересчета голосов.

Кроме того, штаб Трампа обратился в суд в связи с попытками демократов скрыть процесс подсчета голосов в штате Пенсильвания от наблюдателей-республиканцев.

Теги: #вбросы #сша #трамп #мичиган
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