Степанов: приостановление работы общественного транспорта и комендантское время пока не планируется

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что пока не планируется приостанавливать работу общественного транспорта в стране, а введение комендантского времени возможно только после соответствующего распоряжения президента и Совета национальной безопасности Украины.

"Мы не рассматриваем такую необходимость, если мы говорим в целом по стране", - сказал Степанов в эфире

По его словам, введение комендантского времени пока также не планируется.

"Комендантский час определен в законодательстве. Для того, чтобы ввести комендантский час нужно вводить чрезвычайное положение. Для этого – решение СНБО, указ президента и голосование в Верховной раде", - добавил Степанов.